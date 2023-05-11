Соломатин рассказал, как французский "диссидент" не хотел уезжать домой после начала СВО
Экс-защитник ЦСКА Соломатин: Россия должна объяснить Западу, в чём он не прав
Андрей Соломатин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a.solomatin1975
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин заявил, что жизнь в России комфортней европейской. По его словам, наша страна должна со временем объяснить Западу, в чём он не прав. Он отметил, что в той же Германии "есть здравые люди", которые понимают ошибочность антироссийских санкций, а один из примеров такой позиции он увидел лично.
"В моей футбольной школе занимались реальные французы... И когда в 2022‑м всё началось, то им как госслужащим сказали: "У вас есть две недели покинуть территорию РФ. Если не сделаете этого, будете считаться диссидентами". Мы много общались с одним из родителей, он более‑менее говорил по‑русски. И он мне сказал: "Я не хочу туда уезжать просто", — рассказал футболист "Матч ТВ".
Соломатин объяснил, что во Франции, по словам самого "диссидента", низкий уровень жизни, а криминал чувствует себя настолько фривольно, что, прежде чем завернуть за угол, лучше "миллион раз подумать". Французы, добавил он, через какое-то время всё же вернулись в Россию и стали "самыми счастливыми людьми".
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Андрей Соломатин первым из российских футболистов высказал позицию по спецоперации на Украине. В декабре 2022 года он лично навестил добровольческое подразделение "Эспаньола", в котором состоят футбольные фанаты.