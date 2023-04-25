Блогер Савин не стал выпускать видео про мальчика из Донбасса, потому что его отец принял сторону ДНР

Спортивный блогер и бывший футболист Евгений Савин (Красава) рассказал, что снимал ролик о талантливом мальчике-футболисте из Донбасса, но не стал выпускать его из-за отца ребёнка. Мужчина в 2014 году перешёл на сторону ДНР и участвовал в боевых действиях против Украины.

"Мы повезли его в Россию, в академию "Ростова", но по ходу съёмок мы узнали, что его отец служил в органах, и когда всё началось в Донбассе в 2014 году, он [отец], грубо говоря, с украинской стороны перешёл на российскую", — сказал Савин в интервью Ксении Собчак.

После этого, как утверждает блогер, он и его команда решили не публиковать выпуск о талантливом юном футболисте из Донбасса. При этом Савин признался, что выпустил бы сюжет, если бы отец мальчика участвовал в боях на стороне Киева.