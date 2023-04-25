Блогер Савин не стал выпускать видео про мальчика из Донбасса, потому что его отец принял сторону ДНР
Блогер Савин отказался публиковать выпуск о мальчике-футболисте из Донбасса
Спортивный блогер и бывший футболист Евгений Савин (Красава) рассказал, что снимал ролик о талантливом мальчике-футболисте из Донбасса, но не стал выпускать его из-за отца ребёнка. Мужчина в 2014 году перешёл на сторону ДНР и участвовал в боевых действиях против Украины.
"Мы повезли его в Россию, в академию "Ростова", но по ходу съёмок мы узнали, что его отец служил в органах, и когда всё началось в Донбассе в 2014 году, он [отец], грубо говоря, с украинской стороны перешёл на российскую", — сказал Савин в интервью Ксении Собчак.
После этого, как утверждает блогер, он и его команда решили не публиковать выпуск о талантливом юном футболисте из Донбасса. При этом Савин признался, что выпустил бы сюжет, если бы отец мальчика участвовал в боях на стороне Киева.
Напомним, ранее Савин негативно высказывался о спецоперации на Украине, после чего покинул Россию. В августе 2022 года стало известно, что СК решил проверить высказывания блогера на предмет распространения фейков о Российской армии. Запрос на проверку отправил депутат Госдумы от "Единой России" Роман Терюшков.
ТАСС / RBC / Владислав Шатило