Врачи нашли осколок в сердце бойца СВО при операции на бедре
Хирурги госпиталя имени Вишневского достали осколок из сердца бойца СВО
Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского спасли бойца СВО, который попал под обстрел и получил минно-взрывные травмы. При операции на бедре мужчины нашли осколок в его сердце. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
У военного раздробило кости обеих конечностей, а в бедро попал неразорвавшийся 33-миллиметровый снаряд. Врачи достали его, но на этом их работа не закончилась — в ходе обследования медики нашли двухсантиметровый осколок в сердце. Такую сложную операцию в полевых условиях провести невозможно, поэтому бойца оперативно эвакуировали в Москву.
В ЦВКГ имени Вишневского операция проводилась в том числе с помощью аппарата, осуществляющего подогрев крови. Это нужно для искусственного кровообращения. На время работы хирургов сердце пациента было остановлено. В результате осколок удалось достать из правого желудочка. Всё прошло довольно быстро, боец пробыл в операционной чуть меньше часа.
Ранее глава медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга заявила, что боевики ВСУ целенаправленно охотятся за российскими военными медиками в зоне СВО. По её словам, Киев даже объявил награды за их убийство.
Телеканал "Звезда"