Врачи нашли осколок в сердце бойца СВО при операции на бедре

Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского спасли бойца СВО, который попал под обстрел и получил минно-взрывные травмы. При операции на бедре мужчины нашли осколок в его сердце. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

У военного раздробило кости обеих конечностей, а в бедро попал неразорвавшийся 33-миллиметровый снаряд. Врачи достали его, но на этом их работа не закончилась — в ходе обследования медики нашли двухсантиметровый осколок в сердце. Такую сложную операцию в полевых условиях провести невозможно, поэтому бойца оперативно эвакуировали в Москву.

В ЦВКГ имени Вишневского операция проводилась в том числе с помощью аппарата, осуществляющего подогрев крови. Это нужно для искусственного кровообращения. На время работы хирургов сердце пациента было остановлено. В результате осколок удалось достать из правого желудочка. Всё прошло довольно быстро, боец пробыл в операционной чуть меньше часа.