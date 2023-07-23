Украинские боевики целенаправленно охотятся за российскими военными медиками на линии боевого соприкосновения в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года. Об этом заявила глава медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.

"Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики", — приводит слова Дуги РИА "Новости".

По её словам, в ВСУ даже объявили награды за убийство медиков, так как в таком случае погибают вся рота или взвод, несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь раненым.

Женевская конвенция запрещает атаковать медицинский персонал и санитарные учреждения. Согласно тексту документа, они должны пользоваться покровительством и уважением всех сторон конфликта.