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Опубликовано 23 июля 2023, 05:27

Боевики ВСУ охотятся за российскими военными медиками в зоне СВО, заявила врач

РИА "Новости": ВСУ целенаправленно пытаются убивать медиков ВС РФ

Украинские боевики целенаправленно охотятся за российскими военными медиками на линии боевого соприкосновения в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года. Об этом заявила глава медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.

"Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики", — приводит слова Дуги РИА "Новости".

По её словам, в ВСУ даже объявили награды за убийство медиков, так как в таком случае погибают вся рота или взвод, несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь раненым.

Женевская конвенция запрещает атаковать медицинский персонал и санитарные учреждения. Согласно тексту документа, они должны пользоваться покровительством и уважением всех сторон конфликта.

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Однако ВСУ охотятся не только за военными медиками, но и обстреливают гражданские больницы. Так, например, в начале июля повреждения в результате атаки украинских войск получил хирургический корпус городской больницы № 2 в Макеевке. В здании выбило стёкла, а пациентов пришлось перевести в другие учреждения.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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