Украинские военные целенаправленно наносят удары по санитарным машинам с красным крестом, эвакуирующих раненых бойцов ВС РФ. Об этом рассказал военный медик 200-й мотострелковой бригады с позывным Вивальди с Донецкого направления.

"Так как у противника есть так называемые камикадзе, они не жалеют, бьют и по санитарным машинам... Противник не жалеет ни боеприпасов, ни своих сил, бьёт в полной мере, если даже противник прекрасно видит, что машина с красным крестом, то работает по полной", — пояснил он в разговоре с РИА "Новости".

Санитарные машины вынуждены подъезжать очень близко к линии соприкосновения, и в этот момент их начинают атаковать украинские беспилотники, продолжил собеседник агентства. Так, одну из машин с ранеными, на которой был чётко виден красный крест, подбили вражеским дроном-камикадзе, несколько человек пострадало.