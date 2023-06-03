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Опубликовано 3 июня 2023, 07:51

Российский боец сообщил, что украинские военные намеренно бьют по санитарным машинам РФ

Военный медик рассказал: ВСУ считают санитарные машины приоритетными целями

Украинские военные целенаправленно наносят удары по санитарным машинам с красным крестом, эвакуирующих раненых бойцов ВС РФ. Об этом рассказал военный медик 200-й мотострелковой бригады с позывным Вивальди с Донецкого направления.

"Так как у противника есть так называемые камикадзе, они не жалеют, бьют и по санитарным машинам... Противник не жалеет ни боеприпасов, ни своих сил, бьёт в полной мере, если даже противник прекрасно видит, что машина с красным крестом, то работает по полной", пояснил он в разговоре с РИА "Новости".

Санитарные машины вынуждены подъезжать очень близко к линии соприкосновения, и в этот момент их начинают атаковать украинские беспилотники, продолжил собеседник агентства. Так, одну из машин с ранеными, на которой был чётко виден красный крест, подбили вражеским дроном-камикадзе, несколько человек пострадало.

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Ранее другой боец также рассказывал, что ВСУ бьют из артиллерии по эвакуационным группам. Он добавил, что российские военнослужащие знают об этом и стараются подстраховаться. Например, отправляются за ранеными тем личным составом, который находится рядом.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми
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