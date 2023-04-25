Российский боец обвинил ВСУ в ударах по медикам с ранеными
Боец с позывным Шам: ВСУ бьют из артиллерии по эвакуационным группам
Украинские артиллеристы подкарауливают российские эвакуационные группы и стараются наносить удары, когда те появляются в зоне видимости. Об этом рассказал командир батальона 6-го добровольческого отряда "Барс" с позывным Шам.
"Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они (артиллеристы ВСУ. — Прим. ред.) этого ждут. Выстрелили, проходит 15–20 минут, и потом они в эту же точку бьют. В эту минуту, если прибыли эвакуационные группы — доктора, фельдшеры, — уже они будут страдать", — рассказал Шам РИА "Новости".
Он добавил, что российские военнослужащие знают об этом и стараются подстраховаться. Например, отправляются за ранеными тем личным составом, который находится рядом.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли школьный корпус для младших классов в Донецке. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
Flickr / ВСУ