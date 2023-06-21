Хирург из Дагестана Магомедов получил медаль "За спасение погибавших" в зоне СВО

Хирурга городской клинической больницы Махачкалы Магомеда Магомедова, оперирующего в госпитале в зоне СВО, наградили медалью "За спасение погибавших". Об этом сообщил главный врач госпиталя, депутат парламента Дагестана Хаджимурад Малаев.

"Когда я недавно, в День медика, говорил о настоящих врачах… я, конечно, одним из таких представлял моего коллегу и хирурга нашей Первой городской больницы Магомедова Магомеда Магомедгабибовича. Каждый день Магомед и другие фронтовые медики рискуют собственной жизнью, оказывают необходимую помощь раненым, выносят их с поля боя, доставляют в госпитали. Я искренне поздравляю нашего героя с заслуженной государственной наградой — медалью "За спасение погибавших", — написал главврач в телеграм-канале.

Малаев отметил, что за сутки Магомедов вместе с другими медиками прифронтового госпиталя в ДНР проводит десятки операций. Например, не так давно врач вместе с ассистентом прооперировал бойца и удалил осколок возле сердца.