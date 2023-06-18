Большинство раненых бойцов СВО имеют повреждения сразу нескольких областей тела, поэтому находящиеся на фронте медики должны быть многопрофильными специалистами. Об этом в эфире нового выпуска шоу "Дайте сказать!" рассказал известный российский хирург и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Хирург Башанкаев рассказал о характере травм бойцов в зоне СВО. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

По его словам, большинство российских военных получают минно-взрывные ранения (95%). До СВО такими тяжёлыми поражениями занималось только одно медучреждение — кафедра и клиника военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, которую возглавляет Игорь Самохвалов. Для отправившихся в зону боевых действий медиков, привыкших лечить аппендициты и перитониты, перестроится на новый рабочий лад было непросто, но все прекрасно справились.

"Это не какой то перитонит, это не аппендицит, это не ДТП, когда сломанная ножка, ручка, а тут прилёт снарядов, которые обладают колоссальной скоростью, она выносит просто куски из организма. Прилетает такое, что оно разрывает человека просто. То есть изолированная кишка поражена, хуже не бывает. Она поражена там с мышцами, с диафрагмой, с лёгкими. Это очень большое поражение", — отметил Башанкаев.

В зоне СВО на счету многих врачей уже сотни операций, в частности уникальных по технике. Как подчеркнул хирург, гибель военнослужащих в основном связана с тем, что им не была вовремя оказана медпомощь, а если же его смогли довезти до госпиталя, то шансы на спасение сразу же вырастают до 95%.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с хирургом Башанкаевым смотрите по ссылке.

