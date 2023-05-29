МИД РФ назвал позорной попытку оправдать "людоедские" заявления сенатора Грэма
В МИД РФ назвали заявления сенатора США Линдси Грэма о смерти русских не просто пещерной русофобией, а "истинно человеконенавистнической сущностью". В ведомстве добавили, что попытки западных СМИ выгородить американского политика являются нелепыми и позорными оправданиями.
"Оказывается", сенатор Грэм сказал не так, и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место "склейка" и так далее. <...> Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм — порождение нейросетей и его не существует?" — говорится в заявлении МИД.
Там констатировали, что отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно. Также ведомство считает, что попытка оправдать слова Линдси Грэма — ещё один удар по репутации Reuters и Би-би-си, которым "пришлось выкручиваться и за Вашингтон, и за Киев".
Напомним, ранее появилось видео, где Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским называет "смерть россиян" самой удачной инвестицией США. В России на это отреагировали негативно. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "большим позором" для страны иметь таких сенаторов. Однако спустя сутки после опубликования видео агентство Reuters сообщило, что слова Грэма якобы были вырваны из контекста, а скандальные кадры с сенатором смонтировали в Киеве. Тем не менее МВД России объявило Линдси Грэма в розыск.
ТАСС / Артем Геодакян