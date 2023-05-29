МИД РФ назвал позорной попытку оправдать "людоедские" заявления сенатора Грэма

В МИД РФ назвали заявления сенатора США Линдси Грэма о смерти русских не просто пещерной русофобией, а "истинно человеконенавистнической сущностью". В ведомстве добавили, что попытки западных СМИ выгородить американского политика являются нелепыми и позорными оправданиями.

"Оказывается", сенатор Грэм сказал не так, и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место "склейка" и так далее. <...> Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм — порождение нейросетей и его не существует?" — говорится в заявлении МИД.