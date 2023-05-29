МВД объявило в розыск сенатора США Грэма

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Это следует из базы ведомства.

Напомним, накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний политика.

"Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в базе МВД.