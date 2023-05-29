МВД объявило в розыск сенатора США Грэма
МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма по уголовной статье
Американский сенатор Линдси Грэм. Обложка © ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Это следует из базы ведомства.
Напомним, накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний политика.
"Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в базе МВД.
Статья, по которой разыскивается сенатор, не уточняется.
Напомним, ранее появилось видео, где Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским называет "смерть россиян" самой удачной инвестицией США. В России на это отреагировали негативно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские компании сотрудничали с нацистской Германией и в итоге инвестиции США привели к холокосту. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "большим позором" для страны иметь таких сенаторов. При этом агентство Reuters сообщило, что слова Грэма якобы были вырваны из контекста, а скандальное видео с сенатором смонтировали в Киеве.