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29 мая, 06:00

МВД объявило в розыск сенатора США Грэма

МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма по уголовной статье

<p>Американский сенатор Линдси Грэм. Обложка © ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL</p>

Американский сенатор Линдси Грэм. Обложка © ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Это следует из базы ведомства.

Напомним, накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний политика.

"Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в базе МВД.

Статья, по которой разыскивается сенатор, не уточняется.

Медведев напомнил сенатору Грэму про судьбу Кеннеди из-за слов о "смертях россиян"

Медведев напомнил сенатору Грэму про судьбу Кеннеди из-за слов о "смертях россиян"

Напомним, ранее появилось видео, где Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским называет "смерть россиян" самой удачной инвестицией США. В России на это отреагировали негативно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские компании сотрудничали с нацистской Германией и в итоге инвестиции США привели к холокосту. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "большим позором" для страны иметь таких сенаторов. При этом агентство Reuters сообщило, что слова Грэма якобы были вырваны из контекста, а скандальное видео с сенатором смонтировали в Киеве.

Никита Никонов
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    Комментарий

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    Сергей Николаевсегодня в 06:47

    Хорошо было бы, если бы в России возобновили практику казней государственных преступников на Красной площади на Лобном месте, а первым казнённым стал бы этот подонок из США- Грэм...!

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