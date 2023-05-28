На сенатора из США заведено уголовное дело после слов о тратах на "смерть россиян"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что на появившемся в Интернете видео Грэм в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским "заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России".