На сенатора из США заведено уголовное дело после слов о тратах на "смерть россиян"
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказывания сенатора Грэма
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что на появившемся в Интернете видео Грэм в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским "заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России".
Напомним, Линдси Грэм на встрече с Зеленским назвал смерть россиян "лучшей тратой денег, которая когда-либо" была сделана США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого напомнила, что американские компании сотрудничали с нацистской Германией и в итоге инвестиции США привели к холокосту.
ТАСС / AP / Susan Walsh