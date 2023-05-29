Видео сенатора Грэма со словами про "смерть россиян" смонтировал Киев

Видео с высказыванием американского сенатора Линдси Грэма на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским о "смертях россиян" и "самой удачной тратой денег США", оказалось смонтированным. Как пишет Reuters, это сделал Киев.

По данным издания, первоначальные выдержки разговора, опубликованные офисом Зеленского, не показывали, что замечания были взяты из разных частей. Позднее были обнародованы полные комментарии Грэма, которые указывают, что между двумя его высказываниями нет связи.