Видео сенатора Грэма со словами про "смерть россиян" смонтировал Киев
Reuters: Слова сенатора Грэма о смертях россиян и деньгах США смонтировал Киев
Владимир Зеленский и Линдси Грэм. Обложка © Офис президента Украины
Видео с высказыванием американского сенатора Линдси Грэма на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским о "смертях россиян" и "самой удачной тратой денег США", оказалось смонтированным. Как пишет Reuters, это сделал Киев.
По данным издания, первоначальные выдержки разговора, опубликованные офисом Зеленского, не показывали, что замечания были взяты из разных частей. Позднее были обнародованы полные комментарии Грэма, которые указывают, что между двумя его высказываниями нет связи.
Фраза об удачной трате денег США касалась в целом помощи Украине.
Напомним, информация о высказывании Линдси Грэма на встрече с Зеленским появилась в ночь на 28 мая. В России на это отреагировали негативно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого напомнила, что американские компании сотрудничали с нацистской Германией и в итоге инвестиции США привели к холокосту. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "большим позором" для страны иметь таких сенаторов.