В начале военной спецоперации в 2022 году российские врачи услышали сигнал о помощи из республик Донбасса и отправились туда. В то время было огромное количество пострадавших, поэтому у медиков работы хватало. Сначала жители Донбасса удивлялись, что специалисты и в самом деле прибыли из России. Об этом рассказал российский хирург и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в эфире нового выпуска шоу "Дайте сказать!", опубликованном на YouTube-канале.

Российский хирург и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в эфире шоу "Дайте сказать!". Видео © LIFE

"3 марта 2022 года мы оказались в Донецке. Мы приехали поздно ночью, и я сейчас ретроспективно вспоминаю, как это было. Вначале было несколько страшно, потому что всё-таки эти прилёты. И что заставило нас приехать? Это просьба наших коллег, врачей, хирургов", — поделился он.

Депутат объяснил, что тогда участились обстрелы Донецка, поэтому увеличилось число пострадавших мирных и военных. Поступали к донбасским врачам и множество украинских бойцов. В результате местные медики уже захлёбывались в работе, поэтому был послан сигнал о помощи в кадровом вопросе. Когда приехали российские врачи, стали задаваться вопросы, правда ли они из РФ.

"Они слышали в телевизоре, слышали с высоких трибун: Донбасс — это Россия, Россия — это Донбасс. И тут оказывается, что человек из Калмыкии, человек из Уфы, человек из Казани, Владивостока, Осетии и реально работают так же, как их ребята и младший медицинский персонал", — отметил хирург.

С местными коллегами стали обмениваться опытом, в том числе работы с минно-взрывными травмами. В результате сотрудничество вылилось в хорошую дружбу. В день интервью, например, депутату дважды позвонили из больницы в Донбассе с вопросами про визит.

"Потому что мы всегда привозим что-то с собой из хирургических идей, из оборудования — очень важно. Ну и поддержка, эмоциональная поддержка очень важна... Они все об одном говорят, что, если вы приехали, значит, большая Россия точно здесь, и это было очень важно", — отметил Башанкаев.

Он также вспомнил, что вместе с коллегами приехал и поздравил женщин-медиков с 8 Марта. Одна из санитарок получила от депутата цветы и расплакалась.

Полную версию интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале проекта "Дайте сказать!".