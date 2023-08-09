Пенсионерка и четырёхлетняя девочка погибли при обстреле ВСУ Донецка

Взрослый и ребёнок погибли в результате сегодняшнего обстрела Петровского района в Донецке, ещё три человека получили ранения. Об этом пишет мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Петровского района по ул. Осоавиахима погибла женщина 1952 г.р.<...> По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 г. р.", — написал он.

Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, украинский снаряд попал в двухэтажный жилой дом и полностью его разрушил. Очевидцы рассказали журналисту РИА "Новости", что сначала услышали грохот, потом поднялся столб дыма и пыли, а вокруг полетели обломки.

"Пришли сюда, посмотрели — ребёнок, четыре года... Ребёнка нет, он лежит под простынёй на земле, женщину с сахарным диабетом второй степени еле вытащили, на ней лежала плита", — поделилась местная жительница.

По словам Пушилина, ВСУ выпустили по Донецку и окрестностям около 163 снарядов. Обстрел вёлся ствольной артиллерией калибром 152 и 155 мм, в том числе украинские военные применили кассетные боеприпасы.