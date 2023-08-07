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7 августа, 07:56

Пушилин: ВСУ продолжают попытки атаковать по флангам Артёмовска

ВСУ продолжают попытки атаковать по флангам в городе Артёмовске и регулярно пытаются выбивать подразделения ВС РФ с позиций, но ситуация находится под полным контролем. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Артёмовск по-прежнему под обстрелом как артиллерии, так и используются беспилотники для сброса взрывоопасных предметов. И, к сожалению, пока там не начата работа даже по изучению обстановки и по разминированию", — сказал он в эфире "России 24".

Также, по его словам, в районе Клещеевки, которая является одним из важных пригородов Артёмовска, продолжаются боестолкновения, но сама Клещеевка находится под контролем российских войск.

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А начале августа советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что украинские силы группируются на подступах к Артёмовску.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова
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