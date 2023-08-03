В ДНР заявили о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску

Украинские силы группируются на подступах к Артёмовску, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, идут бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.

"На Артёмовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестаёт атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку — они до сих пор продолжаются", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости", уточнив, что эти небольшие населённые пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артёмовск.

Клещеевка сейчас находится под контролем ВС РФ, добавил Гагин. Однако некоторые высоты в этом населённом пункте заняты украинскими боевиками. С этих территорий ВСУ ведут огонь по подступам к Артёмовску, но Армия России скоро решит этот вопрос, уточнил советник врио главы ДНР.