В ДНР заявили о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску

Украинские силы группируются на подступах к Артёмовску, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он также рассказал о продолжающихся боях за более мелкие населённые пункты: Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.

В беседе с РИА "Новости" Гагин уточнил, что на Артёмовском направлении группируются достаточно большие силы противника, не перестающего атаковать. Перечисленные село и посёлки являются ключами к возможности атаковать сам Артёмовск, отметил он.

Клещеевка сейчас находится под контролем ВС РФ, добавил Гагин. Однако некоторые высоты в этом населённом пункте заняты украинскими боевиками. С этих территорий ВСУ ведут огонь по подступам к Артёмовску, но Армия России скоро решит этот вопрос, уточнил советник врио главы ДНР.