Регион

Уведомления отключены

3 августа, 01:44

В ДНР заявили о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску

Советник Пушилина Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артёмовску, идут бои

Украинские силы группируются на подступах к Артёмовску, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, идут бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.

"На Артёмовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестаёт атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку — они до сих пор продолжаются",сказал Гагин в беседе с РИА "Новости", уточнив, что эти небольшие населённые пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артёмовск.

Российские бойцы разгромили стартовую площадку дронов ВСУ на Донецком направлении

Российские бойцы разгромили стартовую площадку дронов ВСУ на Донецком направлении

Клещеевка сейчас находится под контролем ВС РФ, добавил Гагин. Однако некоторые высоты в этом населённом пункте заняты украинскими боевиками. С этих территорий ВСУ ведут огонь по подступам к Артёмовску, но Армия России скоро решит этот вопрос, уточнил советник врио главы ДНР.

Ранее Лайф писал, что Южная группировка российских войск с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразила семь атак ВСУ на Донецком направлении. Противник атаковал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР. В результате успешного отражение атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских боевиков.

Обложка ©

vk.com / Минобороны РФ

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров