В ДНР заявили о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску
Советник Пушилина Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артёмовску, идут бои
Украинские силы группируются на подступах к Артёмовску, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, идут бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.
"На Артёмовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестаёт атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку — они до сих пор продолжаются", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости", уточнив, что эти небольшие населённые пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артёмовск.
Клещеевка сейчас находится под контролем ВС РФ, добавил Гагин. Однако некоторые высоты в этом населённом пункте заняты украинскими боевиками. С этих территорий ВСУ ведут огонь по подступам к Артёмовску, но Армия России скоро решит этот вопрос, уточнил советник врио главы ДНР.
Ранее Лайф писал, что Южная группировка российских войск с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразила семь атак ВСУ на Донецком направлении. Противник атаковал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР. В результате успешного отражение атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских боевиков.
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