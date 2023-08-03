ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 августа 2023, 01:44
4426

В ДНР заявили о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску

Советник Пушилина Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артёмовску

Украинские силы группируются на подступах к Артёмовску, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он также рассказал о продолжающихся боях за более мелкие населённые пункты: Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.

В беседе с РИА "Новости" Гагин уточнил, что на Артёмовском направлении группируются достаточно большие силы противника, не перестающего атаковать. Перечисленные село и посёлки являются ключами к возможности атаковать сам Артёмовск, отметил он.

Российские бойцы разгромили стартовую площадку дронов ВСУ на Донецком направлении
Российские бойцы разгромили стартовую площадку дронов ВСУ на Донецком направлении

Клещеевка сейчас находится под контролем ВС РФ, добавил Гагин. Однако некоторые высоты в этом населённом пункте заняты украинскими боевиками. С этих территорий ВСУ ведут огонь по подступам к Артёмовску, но Армия России скоро решит этот вопрос, уточнил советник врио главы ДНР.

Ранее Лайф писал, что российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении. Противник атаковал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР. В результате успешного отражения атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских боевиков.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar