В ДНР заявили о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску
Советник Пушилина Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артёмовску
Украинские силы группируются на подступах к Артёмовску, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он также рассказал о продолжающихся боях за более мелкие населённые пункты: Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.
В беседе с РИА "Новости" Гагин уточнил, что на Артёмовском направлении группируются достаточно большие силы противника, не перестающего атаковать. Перечисленные село и посёлки являются ключами к возможности атаковать сам Артёмовск, отметил он.
Клещеевка сейчас находится под контролем ВС РФ, добавил Гагин. Однако некоторые высоты в этом населённом пункте заняты украинскими боевиками. С этих территорий ВСУ ведут огонь по подступам к Артёмовску, но Армия России скоро решит этот вопрос, уточнил советник врио главы ДНР.
Ранее Лайф писал, что российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении. Противник атаковал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР. В результате успешного отражения атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских боевиков.
vk.com / Минобороны РФ