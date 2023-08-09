Украинские войска снова применили кассетные бомбы для ударов по Донецку
СЦКК ДНР: ВСУ ударили по Донецку кассетными боеприпасами
Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов военных преступлений Украины.
Огонь вели с использованием артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Точных данных о пострадавших и разрушениях пока что нет, информация уточняется.
Три человека погибли и 11 получили различные травмы в результате обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ) районов Донецка за 8 августа. Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что среди раненых есть ребёнок 2012 года рождения.
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