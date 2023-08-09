Украинские войска снова применили кассетные бомбы для ударов по Донецку

Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов военных преступлений Украины.

Огонь вели с использованием артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Точных данных о пострадавших и разрушениях пока что нет, информация уточняется.