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9 августа, 09:39

Украинские войска снова применили кассетные бомбы для ударов по Донецку

СЦКК ДНР: ВСУ ударили по Донецку кассетными боеприпасами

Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов военных преступлений Украины.

Огонь вели с использованием артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Точных данных о пострадавших и разрушениях пока что нет, информация уточняется.

Во время обстрела ВСУ монастыря в Курской области пострадал ребёнок

Во время обстрела ВСУ монастыря в Курской области пострадал ребёнок

Три человека погибли и 11 получили различные травмы в результате обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ) районов Донецка за 8 августа. Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что среди раненых есть ребёнок 2012 года рождения.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Юрий Лысенко
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