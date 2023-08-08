Три человека погибли и 11 ранены в результате новых ударов ВСУ по Донецку

Три человека погибли и 11 получили различные травмы в результате обстрелов вооружённых сил Украины (ВСУ) районов Донецка за сегодня. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. На данный момент известно о трёх погибших в Киевском районе. Ранены 11 человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах", — написал он в своём телеграм-канале.

Пушилин уточнил, что среди раненых ребёнок 2012 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Всего же за день зафиксировано 95 обстрелов ДНР со стороны Украины. ВСУ выпустили по республике 349 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.