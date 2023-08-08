Во время обстрела ВСУ монастыря в Курской области пострадал ребёнок

В результате атаки украинского беспилотника на Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области пострадал ребёнок, сообщает SHOT. У мальчика зафиксировали несколько ран от разлетевшихся осколков, ему оказывают помощь.

Ребёнок пострадал во время обстрела ВСУ монастыря в Курской области. Фото © SHOT

Осколки посекли мальчику спину, руки и плечо. Фото © SHOT

Фрагмент снаряда, найденный на территории монастыря после атаки ВСУ. Фото © SHOT

Монастырь, о котором идёт речь, древний и знаменит далеко за пределами региона. Не так давно в монастыре появилась на поклонение частичка мощей епископа Иоасафа Белгородского. Особых почестей заслуживает одна из самых почитаемых святынь — Икона Божией Матери, именуемая Пряжевской.