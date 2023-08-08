Несколько жилых домов и предприятие повреждены при ударе ВСУ по Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил об ударе ВСУ по посёлку Белая Берёзка
Жилые дома, здания и производственные помещения промышленного предприятия повреждены в результате удара ВСУ по посёлку Белая Берёзка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате обстрела имеются частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", — написал он в телеграм-канале.
По словам Богомаза, пострадавших при атаке нет. Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных и экстренных служб.
Ранее сегодня стало известно, что в результате атаки украинского беспилотника на Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области пострадал ребёнок.
ТАСС / Ягодкин Дмитрий