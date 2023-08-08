Несколько жилых домов и предприятие повреждены при ударе ВСУ по Брянской области

Жилые дома, здания и производственные помещения промышленного предприятия повреждены в результате удара ВСУ по посёлку Белая Берёзка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела имеются частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", — написал он в телеграм-канале.