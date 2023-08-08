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8 августа, 17:58

Несколько жилых домов и предприятие повреждены при ударе ВСУ по Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об ударе ВСУ по посёлку Белая Берёзка

Жилые дома, здания и производственные помещения промышленного предприятия повреждены в результате удара ВСУ по посёлку Белая Берёзка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела имеются частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", — написал он в телеграм-канале.

По словам Богомаза, пострадавших при атаке нет. Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных и экстренных служб.

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Обложка ©

ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Андрей Бражников
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