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8 августа, 17:51

Чеченский батальон засёк тайное стягивание боевой техники ВСУ к границе России и сорвал диверсию

Кадыров сообщил об ударе "Запад-Ахмата" по позициям ВСУ на посту Нехотеевка

Военнослужащие чеченского батальона "Запад-Ахмат" нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, расположенного у границы Белгородской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские бойцы наносят удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка. Видео © Телеграм-канал Kadyrov_95

"После проведения воздушной разведки было выявлено скопление вражеской техники и передвижение личного состава ВСУ. На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения", — сообщил глава республики.

По его словам, после переброски техника и оружие тщательно маскировалось, чтобы не допустить их обнаружения с воздуха. Несмотря на это, российские разведчики оперативно выявили координаты складов и передали их миномётному расчёту. С восходом солнца бойцы нанесли удары по выявленным позициям и лишили "укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки из данного направления".

Кадыров: Чеченские бойцы нанесли упреждающий удар по позициям ВСУ под Харьковом

Кадыров: Чеченские бойцы нанесли упреждающий удар по позициям ВСУ под Харьковом

А ранее Кадыров рассказал, что в зоне спецоперации сейчас находится более семи тысяч бойцов из Чечни. По его словам, чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Андрей Бражников
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