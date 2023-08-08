Чеченский батальон засёк тайное стягивание боевой техники ВСУ к границе России и сорвал диверсию
Кадыров сообщил об ударе "Запад-Ахмата" по позициям ВСУ на посту Нехотеевка
Военнослужащие чеченского батальона "Запад-Ахмат" нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, расположенного у границы Белгородской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Чеченские бойцы наносят удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка. Видео © Телеграм-канал Kadyrov_95
"После проведения воздушной разведки было выявлено скопление вражеской техники и передвижение личного состава ВСУ. На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения", — сообщил глава республики.
По его словам, после переброски техника и оружие тщательно маскировалось, чтобы не допустить их обнаружения с воздуха. Несмотря на это, российские разведчики оперативно выявили координаты складов и передали их миномётному расчёту. С восходом солнца бойцы нанесли удары по выявленным позициям и лишили "укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки из данного направления".
А ранее Кадыров рассказал, что в зоне спецоперации сейчас находится более семи тысяч бойцов из Чечни. По его словам, чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта.
ТАСС / Александр Река