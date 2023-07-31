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31 июля, 15:13

Кадыров: Чеченские бойцы нанесли упреждающий удар по позициям ВСУ под Харьковом

Военнослужащие чеченских подразделений нанесли упреждающий удар по позициям ВСУ в районе населённого пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы наносят упреждающий удар по позициям ВСУ под Харьковом. Видео © телеграм-канал Kadyrov_95

"Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области. Но в отличие от врага целью наших парней является не гражданская инфраструктура. Бойцы работают строго по живой силе и технике", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Операцию провели под командованием начальников отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими "Запад-АХМАТ".

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А ранее Кадыров рассказал, что в зоне спецоперации сейчас находятся более семи тысяч бойцов из Чечни. По его словам, чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта.

Обложка ©

телеграм-канал Kadyrov_95

Александра Вишнякова
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