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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 07:41
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Кадыров раскрыл число чеченских бойцов в зоне СВО

Кадыров: В зоне СВО находится более семи тысяч чеченских бойцов

Более семи тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта.

"С начала спецоперации из Чеченской республики в зону боевых действий направлено свыше 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях", — написал он во "ВКонтакте".

Также Кадыров перечислил наиболее сложные участки фронта: это Бахмутское и Ореховское направления, где противник регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны.

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А накануне мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл число мобилизованных и контрактников из столицы в зоне СВО. По его данным, около 10 тысяч москвичей ушли добровольцами, заключив контракт с Минобороны РФ, ещё 20 тысяч столичных жителей прибыли на фронт в рамках частичной мобилизации.

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ТАСС / Афонина Елена

Александра Вишнякова
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