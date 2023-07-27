Кадыров раскрыл число чеченских бойцов в зоне СВО

Более семи тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта.

"С начала спецоперации из Чеченской республики в зону боевых действий направлено свыше 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях", — написал он во "ВКонтакте".

Также Кадыров перечислил наиболее сложные участки фронта: это Бахмутское и Ореховское направления, где противник регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны.