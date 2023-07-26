Собянин раскрыл число мобилизованных и контрактников из Москвы на СВО

Около десяти тысяч москвичей ушли добровольцами в зону спецоперации, заключив контракт с Минобороны РФ, ещё 20 тысяч столичных жителей прибыли на фронт в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в Единый пункт отбора на военную службу.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу. Видео © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Уже десять тысяч москвичей записались, в СВО ещё воюют около 20 тысяч мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу", — подчеркнул градоначальник.

Он также поздравил военнослужащего по имени Иван с присвоением звания лейтенанта. На публикуемых кадрах Собянин жмёт ему руку, благодарит за отличную службу, а также вручает ему свой личный пистолет Ярыгина в качестве подарка.