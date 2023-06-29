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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 11:53
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Трутнев оценил решение группы госслужащих уйти добровольцами на СВО

Полпред в ДФО Трутнев поддержал решение госслужащих уйти добровольцами на СВО

Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Фото © Кremlin.ru

Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Фото © Кremlin.ru

Вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поддержал решение госслужащих уйти добровольцами в зону специальной военной операции. Напомним, ряды участников СВО скоро пополнят сотрудники Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Я плохо воспринимаю слово "чиновник", а всегда говорю, что состою на госслужбе, работаю в команде Президента РФ Владимира Владимировича Путина. А уж если ты состоишь на госслужбе, ты должен быть готов к выполнению любой задачи. Сегодня защита нашей Родины, её независимости, победа в СВО и есть самая важная задача для любого гражданина России", — приводит пресс-служба Трутнева его слова.

Полпред президента отметил, что уход части сотрудников Минвостокразвития и КРДВ на СВО, конечно, создаст новые вызовы для ведомств, но оставшиеся работники непременно справятся с дополнительными нагрузками. В заключении Трутнев призвал после возвращения добровольцев рассмотреть возможность их повышения в должности.

Путин поблагодарил добровольцев – участников СВО за готовность защищать Родину
Путин поблагодарил добровольцев – участников СВО за готовность защищать Родину

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский решил уйти добровольцем в зону СВО. Как заявил чиновник, его решение поддержал и глава Карелии Артур Парфенчиков. Известно, что Любарский вступит в батальон "Ахмат".

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Наталья Исакова
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