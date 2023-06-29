Вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поддержал решение госслужащих уйти добровольцами в зону специальной военной операции. Напомним, ряды участников СВО скоро пополнят сотрудники Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Я плохо воспринимаю слово "чиновник", а всегда говорю, что состою на госслужбе, работаю в команде Президента РФ Владимира Владимировича Путина. А уж если ты состоишь на госслужбе, ты должен быть готов к выполнению любой задачи. Сегодня защита нашей Родины, её независимости, победа в СВО и есть самая важная задача для любого гражданина России", — приводит пресс-служба Трутнева его слова.

Полпред президента отметил, что уход части сотрудников Минвостокразвития и КРДВ на СВО, конечно, создаст новые вызовы для ведомств, но оставшиеся работники непременно справятся с дополнительными нагрузками. В заключении Трутнев призвал после возвращения добровольцев рассмотреть возможность их повышения в должности.