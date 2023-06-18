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18 июня, 10:47

Путин поблагодарил добровольцев – участников СВО за готовность защищать Родину

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции. Слова благодарности он передал в закрытой части общения с военкорами. Фрагмент этой беседы появился в программе "Москва. Кремль. Путин", его опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

"Что же им можно пожелать? Не только пожелать. Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину", — отметил Путин.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что многие раненые военнослужащие возвращаются в зону СВО по своему желанию.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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