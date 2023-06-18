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18 июня, 13:27

Мэр Петрозаводска решил уйти добровольцем в зону СВО

Глава Петрозаводска Любарский отправится добровольцем в зону спецоперации

<p>Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/vkl1968?z=photo654259984_457245708/photos654259984" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Любарский</a></p>

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский. Обложка © VK / Владимир Любарский

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский заявил, что планирует отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).

"Решение, которое сегодня принял окончательно, зрело давно — с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось, но ещё не было конечным. Война — это не романтика, не кино и не книги, какими бы правдивыми они ни были. Это тяжёлая работа. Где ещё и убивают к тому же", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Любарский добавил, что во время отпуска прошёл "спецкурс-1" в Российском университете спецназа, где изучил базовые основы медпомощи в полевых условиях, стрелковой подготовки и тактики. По его словам, поездка в Гудермес, что в Чечне, была тестом на готовность. Отучившись, он убедился, что обузой во время боевых действий не будет. О своём решении Любарский уже сообщил главе Карелии Артуру Парфёнчикову: тот его понял и поддержал. Глава Петрозаводска отметил, что вернётся в Петрозаводск, чтобы сдать дела, а затем отправится в Гудермес на обучение уже как доброволец "Ахмата".

Путин поблагодарил добровольцев – участников СВО за готовность защищать Родину

Путин поблагодарил добровольцев – участников СВО за готовность защищать Родину

А в конце мая депутат Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности главы Комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться на фронт. До этого 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества. 13 июня Хубезова освободили от должности.

Никита Осипов
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