Мэр Петрозаводска решил уйти добровольцем в зону СВО

"Решение, которое сегодня принял окончательно, зрело давно — с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось, но ещё не было конечным. Война — это не романтика, не кино и не книги, какими бы правдивыми они ни были. Это тяжёлая работа. Где ещё и убивают к тому же", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Любарский добавил, что во время отпуска прошёл "спецкурс-1" в Российском университете спецназа, где изучил базовые основы медпомощи в полевых условиях, стрелковой подготовки и тактики. По его словам, поездка в Гудермес, что в Чечне, была тестом на готовность. Отучившись, он убедился, что обузой во время боевых действий не будет. О своём решении Любарский уже сообщил главе Карелии Артуру Парфёнчикову: тот его понял и поддержал. Глава Петрозаводска отметил, что вернётся в Петрозаводск, чтобы сдать дела, а затем отправится в Гудермес на обучение уже как доброволец "Ахмата".