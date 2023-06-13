Хубезова освободили от должности главы комитета Госдумы из-за отъезда в СВО
Дмитрий Хубезов. Обложка © Сайт "Единой России"
Госдума освободила Дмитрия Хубезова от должности председателя комитета по охране здоровья. Соответственное решение принято в связи с уходом парламентария в зону СВО.
Как сообщается на сайте "Единой России", должность главы комитета занял заместитель Хубезова — Бадма Башанкаев.
Напомним, в конце мая Хубезов попросил освободить его от должности главы комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться на фронт. До этого 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества.