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Опубликовано 13 июня 2023, 13:34

Хубезова освободили от должности главы комитета Госдумы из-за отъезда в СВО

Дмитрий Хубезов. Обложка © Сайт "Единой России"

Дмитрий Хубезов. Обложка © Сайт "Единой России"

Госдума освободила Дмитрия Хубезова от должности председателя комитета по охране здоровья. Соответственное решение принято в связи с уходом парламентария в зону СВО.

Как сообщается на сайте "Единой России", должность главы комитета занял заместитель Хубезова — Бадма Башанкаев.

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Напомним, в конце мая Хубезов попросил освободить его от должности главы комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться на фронт. До этого 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества.

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Наталья Исакова
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