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13 июня, 13:34

Хубезова освободили от должности главы комитета Госдумы из-за отъезда в СВО

<p>Дмитрий Хубезов. Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-predlagaet-rasshirit-krug-lic-kotorye-mogut-okazyvat-pervichnuyu-mediko-sanitarnuyu-pomosh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> "Единой России"</p>

Дмитрий Хубезов. Обложка © Сайт "Единой России"

Госдума освободила Дмитрия Хубезова от должности председателя комитета по охране здоровья. Соответственное решение принято в связи с уходом парламентария в зону СВО.

Как сообщается на сайте "Единой России", должность главы комитета занял заместитель Хубезова — Бадма Башанкаев.

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Напомним, в конце мая Хубезов попросил освободить его от должности главы комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться на фронт. До этого 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества.

Наталья Исакова
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