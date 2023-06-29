Группа сотрудников Минвостокразвития ушла добровольцами на СВО
Глава Минвостокразвития Чекунков: Часть сотрудников ушли добровольцами на СВО
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что часть сотрудников ведомства и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) решили отправиться добровольцами в зону специальной военной операции.
Как отметил Чекунков, с первых дней спецоперации представители Минвостокразвития и КРДВ собирали всё необходимое для наших бойцов, а также помогали беженцам из Мариуполя. Сегодня же сотрудники вышеуказанных ведомств, у которых есть опыт военной службы, изъявили желание уехать в зону проведения СВО.
"Испытываю глубокое уважение к решению моих коллег — настоящих мужчин и патриотов России. В очередной раз убедился, что лучшие идут туда, где трудно. Мы вместе проходили ледяной дождь, паводки и лесные пожары, сбои северного завоза и много других менее драматичных, но не менее сложных и срочных испытаний. А сейчас собираем вас на самую главную миссию, от которой зависит будущее нашей страны", — написал Чекунков в телеграм-канале.
А в конце мая депутат Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности главы Комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться на фронт. До этого 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества. 13 июня Хубезова освободили от должности.
ТАСС / Алексей Коновалов