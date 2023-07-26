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Регион
Опубликовано 26 июля 2023, 09:40
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Штукатур из-под Ярославля заявил в полицию на мать, не желавшую отпускать его на СВО

Mash: Под Ярославлем мужчина заявил в полицию на мать, не пустившую его на СВО

В Ярославской области мужчина написал заявление в полицию на собственную мать из-за того, что она воспротивилась его желанию отправиться в зону СВО. Об этом сообщил Mash.

35-летний Иван работает штукатуром. В армии он не служил по состоянию здоровья: у него проблемы с сердцем. Сейчас Иван проживает вместе с мамой и занимается ремонтом квартир в своём селе. Желание подписать контракт и отправиться на фронт служить в ВДВ возникло у него после того, как один из его соседей поехал туда добровольцем.

Однако, собравшись для поездки в военкомат, штукатур не смог отыскать своего паспорта. Как выяснилось, мать мужчины припрятала документ, не желая сыну военной судьбы, ведь даже на срочную службу его в юности не взяли. Договориться между собой родственники не смогли. Иван же решил, что в этой ситуации остаётся только пожаловаться на маму в компетентные инстанции.

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Юрий Лысенко
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