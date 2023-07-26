Сердце малышки дрогнуло, когда она поняла, что в ростовой кукле прятался папа, вернувшийся с СВО
Участник СВО из Чебаркуля сделал сюрприз дочке, спрятавшись в костюм розового зайца
Трогательное видео встречи отца, вернувшегося из зоны специальной военной операции, с его маленькой дочкой засняли в Чебаркуле Челябинской области. Мужчина облачился в костюм ростовой куклы и станцевал с малышкой и её друзьями в образе большого розового зайца. Судя по всему, девочка ничего не подозревала до самого последнего момента.
Участник СВО из Чебаркуля сделал сюрприз дочке, спрятавшись в костюм розового зайца. Видео © Telegram / Челябинск № 1
Всегда радостно наблюдать за встречей родных людей после вынужденной долгой разлуки. У Лайфа есть и другие трогательные ролики: к ученице одной из школ Советского района Уфы на урок, предшествующий последнему звонку, пришёл отец, который вернулся домой из зоны СВО после ранения.
А ранее Лайф сообщал, что освобождённый из украинского плена участник СВО Даниил Калугин вернулся в родную Пермь и стал первым в стране студентом, который начнёт обучение по квоте, инициированной президентом России Владимиром Путиным для наших бойцов.