Сердце малышки дрогнуло, когда она поняла, что в ростовой кукле прятался папа, вернувшийся с СВО

Трогательное видео встречи отца, вернувшегося из зоны специальной военной операции, с его маленькой дочкой засняли в Чебаркуле Челябинской области. Мужчина облачился в костюм ростовой куклы и станцевал с малышкой и её друзьями в образе большого розового зайца. Судя по всему, девочка ничего не подозревала до самого последнего момента.