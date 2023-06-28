ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 16:02
14863

Фигуристка Липницкая показала трогательное видео встречи с мужем, приехавшим из зоны СВО

Бывший фигурист Тарасенко вернулся из зоны СВО в отпуск

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая встретила с дочкой своего мужа — бывшего фигуриста Владислава Тарасенко, — который вернулся в отпуск из зоны боевых действий. Видео спортсменка выложила у себя в сторис в Instagram*.

Фигуристка Юлия Липницкая встречает вернувшегося домой мужа Владислава Тарасенко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskaya

"А это папин отпуск..." — подписала видео Липницкая.

Тарасенко был призван во время частичной мобилизации осенью прошлого года. Он мог получить бронь, но отказался и отправился защищать Родину. Также известно, что спортсмен проходил подготовку по специальности "гранатомётчик".

С передовой — на выпускной: Трогательное видео встречи дочери с мамой, вернувшейся из зоны СВО
С передовой — на выпускной: Трогательное видео встречи дочери с мамой, вернувшейся из зоны СВО

В ноябре 2022 года стало известно, что мужа Липницкой призвали в армию. 25-летнего Владислава Тарасенко направили на подготовку на полигон в подмосковном Алабине. По словам двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Тарасенко заявил о твёрдом желании защищать Родину. В марте СМИ узнали, что муж Липницкой служит на передовой в Запорожской области.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

BannerImage

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskaya

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar