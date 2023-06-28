Фигуристка Липницкая показала трогательное видео встречи с мужем, приехавшим из зоны СВО

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая встретила с дочкой своего мужа — бывшего фигуриста Владислава Тарасенко, — который вернулся в отпуск из зоны боевых действий. Видео спортсменка выложила у себя в сторис в Instagram*.

Фигуристка Юлия Липницкая встречает вернувшегося домой мужа Владислава Тарасенко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskaya

"А это папин отпуск..." — подписала видео Липницкая.

Тарасенко был призван во время частичной мобилизации осенью прошлого года. Он мог получить бронь, но отказался и отправился защищать Родину. Также известно, что спортсмен проходил подготовку по специальности "гранатомётчик".

В ноябре 2022 года стало известно, что мужа Липницкой призвали в армию. 25-летнего Владислава Тарасенко направили на подготовку на полигон в подмосковном Алабине. По словам двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Тарасенко заявил о твёрдом желании защищать Родину. В марте СМИ узнали, что муж Липницкой служит на передовой в Запорожской области.