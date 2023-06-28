Регион

Уведомления отключены

28 июня, 16:02

Фигуристка Липницкая показала трогательное видео встречи с мужем, приехавшим из зоны СВО

Бывший фигурист Тарасенко вернулся из зоны СВО в отпуск

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая встретила с дочкой своего мужа — бывшего фигуриста Владислава Тарасенко, — который вернулся в отпуск из зоны боевых действий. Видео спортсменка выложила у себя в сторис в Instagram*.

Фигуристка Юлия Липницкая встречает вернувшегося домой мужа Владислава Тарасенко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskaya

"А это папин отпуск..." — подписала видео Липницкая.

Тарасенко был призван во время частичной мобилизации осенью прошлого года. Он мог получить бронь, но отказался и отправился защищать Родину. Также известно, что спортсмен проходил подготовку по специальности "гранатомётчик".

С передовой — на выпускной: Трогательное видео встречи дочери с мамой, вернувшейся из зоны СВО

С передовой — на выпускной: Трогательное видео встречи дочери с мамой, вернувшейся из зоны СВО

В ноябре 2022 года стало известно, что мужа Липницкой призвали в армию. 25-летнего Владислава Тарасенко направили на подготовку на полигон в подмосковном Алабине. По словам двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Тарасенко заявил о твёрдом желании защищать Родину. В марте СМИ узнали, что муж Липницкой служит на передовой в Запорожской области.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskaya

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Знаменитости
  • Фигурное катание
  • Поп-культура и Развлечения
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров