С передовой — на выпускной: Трогательное видео встречи дочери с мамой, вернувшейся из зоны СВО
Военный медик с позывным Азур приехала из зоны СВО к дочери на выпускной на Камчатку
Военный медик устроила сюрприз для своей дочери и приехала с цветами на её выпускной. Трогательная встреча произошла в камчатском селе Соболево, сообщает телеканал "360".
Военный медик приехала из зоны СВО на выпускной дочери. Видео © telegram / телеканал "360"
Сюрприз удался — девочка была растрогана до слёз, ведь она совсем не ожидала маминого приезда. Женщина отправилась на такой далёкий от своего дома фронт добровольцем ещё в самом начале СВО и служит в 155-й бригаде морской пехоты военным медиком с позывным Азур.
Всегда радостно наблюдать за встречей родных людей после вынужденной долгой разлуки. У Лайфа есть и другие трогательные ролики: к ученице одной из школ Советского района Уфы на урок, предшествующий последнему звонку, пришёл отец, который вернулся домой из зоны СВО после ранения.
telegram / телеканал "360"