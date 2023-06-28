С передовой — на выпускной: Трогательное видео встречи дочери с мамой, вернувшейся из зоны СВО

Военный медик устроила сюрприз для своей дочери и приехала с цветами на её выпускной. Трогательная встреча произошла в камчатском селе Соболево, сообщает телеканал "360".

Военный медик приехала из зоны СВО на выпускной дочери. Видео © telegram / телеканал "360"

Сюрприз удался — девочка была растрогана до слёз, ведь она совсем не ожидала маминого приезда. Женщина отправилась на такой далёкий от своего дома фронт добровольцем ещё в самом начале СВО и служит в 155-й бригаде морской пехоты военным медиком с позывным Азур.