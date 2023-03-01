СМИ узнали, что муж фигуристки Липницкой служит на передовой в Запорожской области

Бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой, проходит воинскую службу в Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Владислав уже несколько месяцев находится на передовой. Он находится в Запорожье", — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатомётчика.