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1 марта, 13:52

СМИ узнали, что муж фигуристки Липницкой служит на передовой в Запорожской области

РИА "Новости": Муж олимпийской чемпионки Липницкой служит на передовой в Запорожской области

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskaya</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskaya

Бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой, проходит воинскую службу в Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Владислав уже несколько месяцев находится на передовой. Он находится в Запорожье", — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатомётчика.

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Напомним, в ноябре сообщалось, что мужа Липницкой призвали в армию в рамках частичной мобилизации. 25-летнего Владислава Тарасенко направили на подготовку на полигон в подмосковном Алабине. По словам двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Тарасенко заявил о твёрдом желании защищать Родину.

Никита Никонов
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