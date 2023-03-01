СМИ узнали, что муж фигуристки Липницкой служит на передовой в Запорожской области
РИА "Новости": Муж олимпийской чемпионки Липницкой служит на передовой в Запорожской области
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Бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой, проходит воинскую службу в Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
"Владислав уже несколько месяцев находится на передовой. Он находится в Запорожье", — рассказал один из собеседников агентства.
Другой источник уточнил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатомётчика.
Напомним, в ноябре сообщалось, что мужа Липницкой призвали в армию в рамках частичной мобилизации. 25-летнего Владислава Тарасенко направили на подготовку на полигон в подмосковном Алабине. По словам двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Тарасенко заявил о твёрдом желании защищать Родину.