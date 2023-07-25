Гости на своей земле: Готовящий добровольцев для СВО клуб выживают с площадки в Чебоксарах

Чебоксарский аэропорт установил ограждения на исторической тренировочной площадке аэроклуба ДОСААФ, который готовит добровольцев для участия в специальной военной операции. Руководство воздушной гавани объявило это место "своей зоной" и теперь не допускает бойцов для тренировок. Подробности истории узнал телеграм-канал SHOT.

Чебоксарский аэропорт установил ограждения на исторической тренировочной площадке аэроклуба ДОСААФ, который готовит добровольцев для участия в специальной военной операции. Видео © t.me / SHOT

Чебоксарский аэроклуб за 89 лет существования подготовил более 100 тысяч спортсменов-разрядников и 15 героев Советского Союза. С начала проведения спецоперации учреждение стало тренировать добровольцев, более 60 из которых уже находятся на передовой и защищают свою Родину. Однако с подготовкой следующей группы возникли проблемы из-за руководства местного аэропорта, которое самовольно установило ограждение и аннулировало пропуска сотрудников ДОСААФ.

"Деятельность нашу на лётном поле ограничили. (Руководство аэропорта. — Прим.Лайфа) не допускает нас к нашим воздушным судам. Заставляет каждый раз выписывать пропуска на КПП. После этого через какое-то время они с боями открывают ворота", — рассказал директор аэроклуба Алексей Крамар.

Крамар счёл данную ситуацию самовольным захватом территории, ведь у аэропорта нет документов на установку ограждения. Из-за произвола руководителей воздушной гавани сотрудники ДОСААФа теперь вынуждены быть гостями на своей собственной земле, каждый раз выписывая лётчикам-инструкторам и добровольцам пропуска.

Сотрудники ДОСААФ обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в этой вопиющей ситуации. В аэропорту произошедшее комментировать отказались.