Житель Донецка погиб при прямом попадании снаряда в летнюю кухню
Кулемзин: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, погиб мужчина
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, в результате случившегося погиб мужчина. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате прямого попадания фашистского снаряда в летнюю кухню частного дома по улице Леси Украинки в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения", — написал он в телеграм-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, по Донецку сегодня выпущено уже более десяти кассетных снарядов калибра 155 мм.
Ранее Лайф писал, что под обстрел ВСУ попал детский сад в Донецке. Тогда украинские войска выпустили 40 снарядов калибра 155 мм, из них 21 кассетного типа.
ТАСС / Попова Алена