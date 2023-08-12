Житель Донецка погиб при прямом попадании снаряда в летнюю кухню

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, в результате случившегося погиб мужчина. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате прямого попадания фашистского снаряда в летнюю кухню частного дома по улице Леси Украинки в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

По данным представительства ДНР в СЦКК, по Донецку сегодня выпущено уже более десяти кассетных снарядов калибра 155 мм.