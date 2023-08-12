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12 августа, 16:41

Житель Донецка погиб при прямом попадании снаряда в летнюю кухню

Кулемзин: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, погиб мужчина

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, в результате случившегося погиб мужчина. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате прямого попадания фашистского снаряда в летнюю кухню частного дома по улице Леси Украинки в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

По данным представительства ДНР в СЦКК, по Донецку сегодня выпущено уже более десяти кассетных снарядов калибра 155 мм.

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"В подвал, быстро!": Дети в Донецке рассказывали об обстрелах, и тут же рядом разорвался снаряд

Ранее Лайф писал, что под обстрел ВСУ попал детский сад в Донецке. Тогда украинские войска выпустили 40 снарядов калибра 155 мм, из них 21 кассетного типа.

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ТАСС / Попова Алена

Никита Осипов
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