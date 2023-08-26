Пушилин: ВСУ обстреляли ДНР более 60 раз за день
За прошедший день ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики более 60 раз, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. По его словам, под огонь попали Петровский, Куйбышевский, Киевский районы Донецка, а также Горловка и Великоновосёлковский район. Есть пострадавшие.
"В Донецке ранены три женщины, их состояние — средней степени тяжести. Также двое тяжелораненых в селе Евгеновка Великоновосёлковского района: муж и жена, мужчина 1958 г.р. и женщина 1964 г.р. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он в своём телеграм-канале.
Всего, по словам Пушилина, повреждено семь жилых домов в Донецке, а также один объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки — жилмассив "Солнечный". За день ВСУ выпустили по республике 203 боеприпаса, в том числе кассетного типа.
Лайф писал об обстреле сёл Уразово и Соболевка Валуйского района Белгородской области со стороны ВСУ, противник применял кассетные боеприпасы. Всего жители насчитали пять прилётов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадало шесть человек, один из них — в крайне тяжёлом состоянии.
ТАСС / Ягодкин Дмитрий