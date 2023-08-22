Российские истребители отпугнули проводившие разведку в районе Крыма дроны

ВКС России засекли полёт беспилотников над акваторией Чёрного моря, которые собирали разведывательные данные в районе Крымского полуострова. Как сообщили в Минобороны РФ, в этой связи в небо были подняты два российских истребителя, после чего дроны покинули территорию.

"22 августа над акваторией Чёрного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полёт двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", — сказано в сообщении.

После этого был выполнен подъём двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО, в результате чего дроны изменили направление полёта и покинули район Крымского полуострова.