Пытавшийся атаковать Крымский мост морской беспилотник уничтожен в Чёрном море
Минобороны: Украина пыталась атаковать Крымский мост морским беспилотником
Украина попыталась атаковать Крымский мост морским беспилотником, он был уничтожен в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", — сказано в записи ведомства.
По данным МО РФ, беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в черноморской акватории.
А ранее стало известно, что авиация Черноморского флота сорвала попытку ВСУ высадиться в Крыму. Российские самолёты уничтожили четыре катера и до 50 украинских военных.
t.me / Аксёнов Z 82