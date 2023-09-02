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1 сентября, 21:47

Пытавшийся атаковать Крымский мост морской беспилотник уничтожен в Чёрном море

Минобороны: Украина пыталась атаковать Крымский мост морским беспилотником

Украина попыталась атаковать Крымский мост морским беспилотником, он был уничтожен в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", — сказано в записи ведомства.

По данным МО РФ, беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в черноморской акватории.

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А ранее стало известно, что авиация Черноморского флота сорвала попытку ВСУ высадиться в Крыму. Российские самолёты уничтожили четыре катера и до 50 украинских военных.

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t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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