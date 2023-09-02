Пытавшийся атаковать Крымский мост морской беспилотник уничтожен в Чёрном море

Украина попыталась атаковать Крымский мост морским беспилотником, он был уничтожен в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", — сказано в записи ведомства.

По данным МО РФ, беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в черноморской акватории.