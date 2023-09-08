Движение по восстановленной части Крымского моста могут открыть уже в ближайшую неделю
Хуснуллин: Движение по Крымскому мосту планируется запустить в ближайшую неделю
Автомобильное движение по повреждённой в результате теракта части Крымского моста планируется запустить в ближайшие семь – десять дней, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, новый пролёт уже "поставлен в отметной точке" и полностью смонтирован.
"То есть мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Ещё несколько дней, семь – десять дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим", — сказал он после церемонии открытия участка трассы М12.
Политик добавил, что после этого рабочие начнут восстановление действующей части моста.
Напомним, Крымский мост был повреждён в результате второго теракта со стороны киевского режима, произошедшего утром 17 июля. В результате действий противника погибла супружеская пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь пострадала. По словам американского журналиста Сеймура Херша, администрация президента США сыграла существенную роль в обеих атаках на данный объект. По словам Марата Хуснуллина, движение по мосту будет открыто в срок.
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