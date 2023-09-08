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8 сентября, 13:58

Движение по восстановленной части Крымского моста могут открыть уже в ближайшую неделю

Хуснуллин: Движение по Крымскому мосту планируется запустить в ближайшую неделю

Автомобильное движение по повреждённой в результате теракта части Крымского моста планируется запустить в ближайшие семь – десять дней, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, новый пролёт уже "поставлен в отметной точке" и полностью смонтирован.

"То есть мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Ещё несколько дней, семь – десять дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим", сказал он после церемонии открытия участка трассы М12.

Политик добавил, что после этого рабочие начнут восстановление действующей части моста.

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Напомним, Крымский мост был повреждён в результате второго теракта со стороны киевского режима, произошедшего утром 17 июля. В результате действий противника погибла супружеская пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь пострадала. По словам американского журналиста Сеймура Херша, администрация президента США сыграла существенную роль в обеих атаках на данный объект. По словам Марата Хуснуллина, движение по мосту будет открыто в срок.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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