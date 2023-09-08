Движение по восстановленной части Крымского моста могут открыть уже в ближайшую неделю

Автомобильное движение по повреждённой в результате теракта части Крымского моста планируется запустить в ближайшие семь – десять дней, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, новый пролёт уже "поставлен в отметной точке" и полностью смонтирован.

"То есть мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Ещё несколько дней, семь – десять дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим", — сказал он после церемонии открытия участка трассы М12.