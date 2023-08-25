Хуснуллин пообещал открыть движение по разрушенной части Крымского моста в срок

Крымский мост ремонтируют согласно графику, не отставая в сроках. К середине сентября завершится первый этап работ по восстановлению, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

"Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств. Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на неё движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идёт движение], ждём её к 1 ноября", — отметил он.