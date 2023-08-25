Хуснуллин пообещал открыть движение по разрушенной части Крымского моста в срок
Крымский мост. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Крымский мост ремонтируют согласно графику, не отставая в сроках. К середине сентября завершится первый этап работ по восстановлению, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.
"Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств. Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на неё движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идёт движение], ждём её к 1 ноября", — отметил он.
По словам Хуснуллина, открытие моста запланировано в срок, но, возможно, это произойдёт на несколько дней раньше.
Отдал приказ и следил через скрытую камеру: Глава СБУ всецело присвоил "лавры" за подрыв Крымского моста
Напомним, второй теракт на Крымском мосту, после которого его вновь пришлось ремонтировать, случился утром 17 июля. В результате него погибли супруги из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в обеих атаках на Крымский мост.