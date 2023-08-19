Глава СБУ Василий Малюк окончательно присвоил себе лавры за подрыв Крымского моста, похваставшись, что лично планировал и приводил в исполнение теракт, а замысел возник ещё весной 2022 года. Об этом он рассказал украинскому изданию "Новое время".

"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", — подчеркнул Малюк.

Непосредственные исполнители теракта использовались СБУ "втёмную". Был выбран вариант с начинённой взрывчаткой фурой, которая должна следовать по маршруту, пересекающему мост полностью. Для подрыва применялись металлические цилиндры-сердечники со смесью гексогена. Их обмотали целлофаном так, чтобы сканеры на таможне не смогли распознать груз.

"Суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне", — добавил Малюк.