Глава СБУ всецело присвоил "лавры" за подрыв Крымского моста
Глава СБУ Малюк заявил, что лично руководил подрывом Крымского моста в 2022 году
Глава СБУ Василий Малюк окончательно присвоил себе лавры за подрыв Крымского моста, похваставшись, что лично планировал и приводил в исполнение теракт, а замысел возник ещё весной 2022 года. Об этом он рассказал украинскому изданию "Новое время".
"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", — подчеркнул Малюк.
Непосредственные исполнители теракта использовались СБУ "втёмную". Был выбран вариант с начинённой взрывчаткой фурой, которая должна следовать по маршруту, пересекающему мост полностью. Для подрыва применялись металлические цилиндры-сердечники со смесью гексогена. Их обмотали целлофаном так, чтобы сканеры на таможне не смогли распознать груз.
"Суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне", — добавил Малюк.
По его словам, он наблюдал взрыв в реальном времени в своём киевском кабинете, камера якобы находилась где-то рядом с местом ЧП.
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Организатором взрыва назывался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Срок следствия по делу продлили до 8 июня. А глава СБУ Василий Малюк косвенно уже подтверждал свою причастность к подрыву.
ТАСС / АР