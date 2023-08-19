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Опубликовано 19 августа 2023, 09:35
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Глава СБУ всецело присвоил "лавры" за подрыв Крымского моста

Глава СБУ Малюк заявил, что лично руководил подрывом Крымского моста в 2022 году

Глава СБУ Василий Малюк окончательно присвоил себе лавры за подрыв Крымского моста, похваставшись, что лично планировал и приводил в исполнение теракт, а замысел возник ещё весной 2022 года. Об этом он рассказал украинскому изданию "Новое время".

"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", подчеркнул Малюк.

Непосредственные исполнители теракта использовались СБУ "втёмную". Был выбран вариант с начинённой взрывчаткой фурой, которая должна следовать по маршруту, пересекающему мост полностью. Для подрыва применялись металлические цилиндры-сердечники со смесью гексогена. Их обмотали целлофаном так, чтобы сканеры на таможне не смогли распознать груз.

"Суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне", — добавил Малюк.

По его словам, он наблюдал взрыв в реальном времени в своём киевском кабинете, камера якобы находилась где-то рядом с местом ЧП.

В Госдуме призвали выяснить, как СБУ получила видео с камер на Крымском мосту
В Госдуме призвали выяснить, как СБУ получила видео с камер на Крымском мосту

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Организатором взрыва назывался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Срок следствия по делу продлили до 8 июня. А глава СБУ Василий Малюк косвенно уже подтверждал свою причастность к подрыву.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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