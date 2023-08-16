В Госдуме призвали выяснить, как СБУ получила видео с камер на Крымском мосту
Депутат Шеремет призвал проверить, как СБУ получила видео с камер на Крымском мосту
Правоохранительным органам России необходимо выяснить, каким образом Служба безопасности Украины заполучила видео с камер на Крымском мосту. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Обращаюсь к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет передачи данных с камер видеонаблюдения на Крымском мосту посторонним лицам, непосредственно противнику", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Как отметил Шеремет, доступ Киева к таким данным несёт угрозу национальной безопасности России. Он считает, что по окончании проверки её результаты нужно обнародовать. Депутат добавил, что в случае взлома российских источников информации необходимо увеличить степень их защиты.
Ранее Лайф писал о том, что СБУ передала американскому телеканалу CNN видео с моментом нападения украинских дронов на Крымский мост. Там и были показаны кадры с российских камер наблюдения. Глава ведомства Василий Малюк признал, что именно Киев атаковал объект 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го.
ТАСС / Алена Попова