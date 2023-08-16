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Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 14:17
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В Госдуме призвали выяснить, как СБУ получила видео с камер на Крымском мосту

Депутат Шеремет призвал проверить, как СБУ получила видео с камер на Крымском мосту

Правоохранительным органам России необходимо выяснить, каким образом Служба безопасности Украины заполучила видео с камер на Крымском мосту. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Обращаюсь к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет передачи данных с камер видеонаблюдения на Крымском мосту посторонним лицам, непосредственно противнику", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Как отметил Шеремет, доступ Киева к таким данным несёт угрозу национальной безопасности России. Он считает, что по окончании проверки её результаты нужно обнародовать. Депутат добавил, что в случае взлома российских источников информации необходимо увеличить степень их защиты.

Ранее Лайф писал о том, что СБУ передала американскому телеканалу CNN видео с моментом нападения украинских дронов на Крымский мост. Там и были показаны кадры с российских камер наблюдения. Глава ведомства Василий Малюк признал, что именно Киев атаковал объект 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го.

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ТАСС / Алена Попова

Илья Суриков
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