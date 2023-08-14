Раскрыта цель продуманной оговорки Зеленского о "красивом задымлении" на Крымскому мосту

Решение украинского лидера Владимира Зеленского признать ответственность за недавнюю попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызвано желанием президента показать западным спонсорам Киева хоть какие-то успехи. Так слова бывшего комика о "красивом задымлении" на переезде объяснил член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

По его оценке, лидеру Незалежной нечем похвастаться перед иностранными кураторами на фоне неудач ВСУ на фронте. Именно поэтому Зеленский был вынужден записать провальную авантюру на мосту в свой актив, допустив "оговорку по Фрейду".