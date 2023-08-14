Раскрыта цель продуманной оговорки Зеленского о "красивом задымлении" на Крымскому мосту
Политолог Кошкин: Зеленский признался в атаке на Крымский мост в угоду Западу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © T.me / Zelenskiy / Official
Решение украинского лидера Владимира Зеленского признать ответственность за недавнюю попытку ВСУ атаковать Крымский мост вызвано желанием президента показать западным спонсорам Киева хоть какие-то успехи. Так слова бывшего комика о "красивом задымлении" на переезде объяснил член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
По его оценке, лидеру Незалежной нечем похвастаться перед иностранными кураторами на фоне неудач ВСУ на фронте. Именно поэтому Зеленский был вынужден записать провальную авантюру на мосту в свой актив, допустив "оговорку по Фрейду".
"Это продуманная, на мой взгляд, оговорка, которая характеризует для западного мира успехи Украины в своём контрнаступе. Больше показать-то нечего", — пояснил Кошкин в интервью телеканалу "360".
Напомним, что новую попытку атаковать Крымский мост ВСУ предприняли 12 августа. На этот раз боевики использовали зенитные ракеты комплекса С-200, переделанные в ударный вариант. Силы России создали там дымовую завесу и сбили снаряды средствами ПВО. Позже Зеленский похвастался, назвав "красивое задымление" ответом на действия Вооружённых сил РФ.