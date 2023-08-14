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13 августа, 21:44

Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаки Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки Крымского моста 12 августа. Об этом он сказал в опубликованном в телеграм-канале видеообращении.

Глава Незалежной заявил, что ВСУ ежедневно отвечают на действия российских военных, и привёл в качестве примера "очень красноречивое задымление на Крымском мосту".

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А ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытки ВСУ бить по Крымскому мосту провалами на фронте. По его мнению, уже очевидно, что ВСУ окончательно перешли к терактам.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Лариса Сафронова
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