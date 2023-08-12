Военный эксперт объяснил попытки ВСУ бить по Крымскому мосту провалами на фронте

Очередная атака на Крымский мост была предпринята Киевом из-за неудач на фронте и в качестве мести за российские удары по военным аэродромам Украины. Так считает капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин.

"В силу того, что сейчас у них не складывается на фронтах СВО — ни на юге, ни на севере, ни тем более на Купянском, — ВСУ пускаются во все тяжкие", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Дандыкин напомнил, что украинские войска использовали для удара по мосту переоборудованные советские ракеты С-200. Он назвал эти реактивные снаряды достаточно мощными и отметил, что их поражающая часть состоит из мелких шариков.