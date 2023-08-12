ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 августа 2023, 17:20
3718

Военный эксперт объяснил попытки ВСУ бить по Крымскому мосту провалами на фронте

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ ударили по Крымскому мосту из-за неудач на фронте

Очередная атака на Крымский мост была предпринята Киевом из-за неудач на фронте и в качестве мести за российские удары по военным аэродромам Украины. Так считает капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин.

"В силу того, что сейчас у них не складывается на фронтах СВО — ни на юге, ни на севере, ни тем более на Купянском, — ВСУ пускаются во все тяжкие", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Дандыкин напомнил, что украинские войска использовали для удара по мосту переоборудованные советские ракеты С-200. Он назвал эти реактивные снаряды достаточно мощными и отметил, что их поражающая часть состоит из мелких шариков.

По мнению Дандыкина, уже очевидно, что ВСУ окончательно перешли к терактам. Он предположил, что ответ РФ в этот раз может быть быстрым.

Около 1300 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост с обеих сторон
Около 1300 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост с обеих сторон

Напомним, на Крымском мосту 12 августа дважды перекрывали движение. Это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Первый снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. Через некоторое время снова была сбита такая же ракета. Вскоре движение по Крымскому мосту было возобновлено.

BannerImage

ТАСС / Попова Алёна

Илья Суриков
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar