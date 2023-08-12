Военный эксперт объяснил попытки ВСУ бить по Крымскому мосту провалами на фронте
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ ударили по Крымскому мосту из-за неудач на фронте
Очередная атака на Крымский мост была предпринята Киевом из-за неудач на фронте и в качестве мести за российские удары по военным аэродромам Украины. Так считает капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин.
"В силу того, что сейчас у них не складывается на фронтах СВО — ни на юге, ни на севере, ни тем более на Купянском, — ВСУ пускаются во все тяжкие", — отметил он в беседе с телеканалом "360".
Дандыкин напомнил, что украинские войска использовали для удара по мосту переоборудованные советские ракеты С-200. Он назвал эти реактивные снаряды достаточно мощными и отметил, что их поражающая часть состоит из мелких шариков.
По мнению Дандыкина, уже очевидно, что ВСУ окончательно перешли к терактам. Он предположил, что ответ РФ в этот раз может быть быстрым.
Напомним, на Крымском мосту 12 августа дважды перекрывали движение. Это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Первый снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. Через некоторое время снова была сбита такая же ракета. Вскоре движение по Крымскому мосту было возобновлено.
ТАСС / Попова Алёна