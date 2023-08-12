Движение по Крымскому мосту возобновили после отражения второй атаки ВСУ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь возобновлено, после того как российские средства ПВО отразили очередную, уже второю попытку Киева атаковать сооружение ракетами. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативных служб.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — отмечается там.
Напомним, 12 августа на Крымском мосту дважды перекрывали движение. Оба раза это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Первый снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. Российские средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили украинскую ракету. Во второй раз ситуация повторилась — вновь была сбита ракета и опять это был переделанный реактивный снаряд советского комплекса ПВО С-200.
ТАСС / Алёна Попова