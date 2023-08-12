Около 1300 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост с обеих сторон

Почти 1300 машин скопилось в очереди с двух сторон на Крымский мост после сегодняшних атак Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативных служб.

Так, со стороны Тамани в очереди находится 561 машина. Предположительно, время ожидания на проезд составит около двух часов. Также скопились транспортные средства со стороны Керчи, там их 711. Время ожидания составит более двух часов.