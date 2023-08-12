Около 1300 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост с обеих сторон
Почти 1300 машин скопилось в очереди с двух сторон на Крымский мост после сегодняшних атак Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативных служб.
Так, со стороны Тамани в очереди находится 561 машина. Предположительно, время ожидания на проезд составит около двух часов. Также скопились транспортные средства со стороны Керчи, там их 711. Время ожидания составит более двух часов.
Напомним, 12 августа на Крымском мосту дважды перекрывали движение. Оба раза это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Первый снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. Российские средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили украинскую ракету. Ситуация повторилась. Вновь была сбита ракета, и опять это был переделанный реактивный снаряд советского комплекса ПВО С-200. К настоящему моменту движение по Крымскому мосту возобновили после второй атаки ВСУ.
ТАСС / Сергей Мальгавко