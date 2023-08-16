CNN опубликовал видео с атакой украинских дронов на Крымский мост

"Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не причастна к этому. Недавно с помощью этих беспилотников мы осуществили успешный удар по Крымскому мосту, большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "Сиг", — приводит CNN его слова.

На представленных кадрах показан экран пилота за несколько мгновений до того, как дрон Sea Baby привёз взрывчатку к одной из бетонных опор моста. На видео зафиксирован момент удара БПЛА по дорожному участку моста, а спустя минут пять — ещё одна атака по ж/д участку с противоположного направления. Показан и обстрел судна. А ещё СБУ передала кадры с камер Крымского моста, но, как они оказались в распоряжении украинской спецслужбы, остаётся загадкой.