CNN опубликовал видео с атакой украинских дронов на Крымский мост
CNN: Глава СБУ Малюк признал, что Киев атаковал Крымский мост
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что именно Киев атаковал Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. Ведомство даже передало американскому телеканалу CNN видео с моментом нападения украинских дронов на объект.
Атака украинскими дронами на Крымский мост. Видео © Twitter / CNN
"Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не причастна к этому. Недавно с помощью этих беспилотников мы осуществили успешный удар по Крымскому мосту, большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "Сиг", — приводит CNN его слова.
На представленных кадрах показан экран пилота за несколько мгновений до того, как дрон Sea Baby привёз взрывчатку к одной из бетонных опор моста. На видео зафиксирован момент удара БПЛА по дорожному участку моста, а спустя минут пять — ещё одна атака по ж/д участку с противоположного направления. Показан и обстрел судна. А ещё СБУ передала кадры с камер Крымского моста, но, как они оказались в распоряжении украинской спецслужбы, остаётся загадкой.
Как рассказывал Лайф, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По словам президента РФ Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ затем подтвердили обоснованность таких выводов.
А ещё утром 17 июля произошёл теракт на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, повреждено дорожное полотно. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области, серьёзно пострадала их 14-летняя дочь. Супругов похоронили втайне от девочки, потому что на тот момент она была ещё очень слаба. Пострадавшую уже выписали из больницы, ей рассказали о случившемся.
Twitter / CNN