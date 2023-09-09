Минобороны: ВС РФ за неделю сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 в зоне СВО
ВС РФ в рамках СВО на Украине за неделю сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также в военном ведомстве добавили, что российские войска уничтожили пусковые установки ЗРК С-300ПС в районе населённого пункта Любимовка Запорожской области. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в течение недели перехватили 49 снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одну противорадиолокационную ракету HARM.
"Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах РФ", — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в МО РФ заявили, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. При этом самолёты морской авиации в акватории Чёрного моря западнее полуострова ликвидировали четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, их численность — до 50 украинских военных.
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