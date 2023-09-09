Минобороны: ВС РФ за неделю сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 в зоне СВО

ВС РФ в рамках СВО на Украине за неделю сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в военном ведомстве добавили, что российские войска уничтожили пусковые установки ЗРК С-300ПС в районе населённого пункта Любимовка Запорожской области. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в течение недели перехватили 49 снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одну противорадиолокационную ракету HARM.

"Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах РФ", — подчеркнули в Минобороны.